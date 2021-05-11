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Продажи смартфонов резко выросли

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Фото: Aly Song / Reuters

Производители смартфонов отгрузили на рынок рекордное количество устройств. Об этом говорится в доступном на сайте аналитической компании Canalys отчете.

В первом квартале на рынок было поставлено 347 миллионов смартфонов, что на 27 процентов больше, чем годом ранее. Лидерство сохранила Samsung — корейская корпорация отгрузила 76,5 миллиона единиц устройств и захватила 22 процента рынка. На втором месте расположилась Apple, которая выпустила 52,4 миллиона iPhone и получила долю в 15 процентов. С долей в 14 процентов и 49 миллионами девайсов топ-3 замыкает китайская Xiaomi.

В первую пятерку также вошли производители из Китая Oppo и Vivo. У Oppo самый большой годовой прирост — поставки компании резко выросли на 60 процентов. Одна из крупнейших китайских корпораций Huawei, с 2019 года находящаяся под санкциями США, располагается на седьмом месте с 18,6 миллиона проданных смартфонов.

Аналитики Canalys полагают, что рост продаж смартфонов будет сдерживать пандемия коронавируса. Однако нехватка процессоров оказывает более негативное влияние на рынок. По этим причинам производители телефонов будут пересматривать свои стратегии, уделяя большее внимание странам, чьи рынки быстрее восстанавливаются после коронакризиса. Нехватка полупроводников может нанести ущерб мелким производителям смартфонов или даже вынудить их выйти из бизнеса, как это было с закрывшей свое мобильное подразделение LG.

Дефицит чипов, который вынуждает компании сокращать производство и нести потери в выручке, может обернуться ростом цен на продукцию. Так считают опрошенные Bloomberg представители Apple, Samsung Electronics Co, BMW, Ford, Honda и Tesla.

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