Названы самые популярные iPhone

Выпущенный в 2019 году iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном Apple. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на отчет агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).
CIRP представила данные по продажам в США за март 2021 года, которые, по мнению аналитиков, коррелируются с глобальными продажами. Из отчета следует, что ни один из актуальных смартфонов Apple не занял топ-1 по продажам. Вместо них лидером оказался компромиссный девайс iPhone 11. На модель пришлось около 24 процента продаж. Все гаджеты новой серии iPhone 12 получили долю около 64 процентов.
Далее в рейтинге расположились iPhone 12 и 12 Pro Max, на которые приходится примерно по 20 процентов. Следующим в списке идет iPhone 12 Pro, который получил долю около 15 процентов.
Актуальный отчет агентства подтвердил провал iPhone 12 mini, о низких продажах устройства стало известно еще в начале года. Самый доступный смартфон Apple приобрели менее пяти процентов покупателей. Новый девайс обогнали даже старые модели — например, получившие долю в семь и девять процентов iPhone SE и iPhone Xr соответственно.
Журналисты заметили, что американские потребители все чаще предпочитают смартфоны с крупной диагональю экрана. Также авторы обратили внимание на среднюю стоимость проданного в США iPhone, которая за год увеличилась с 795 до 847 долларов.
Ранее источники агентства Nikkei рассказали, что Apple недовольна продажами своего самого компактного смартфона и собирается полностью приостановить производство iPhone 12 mini. Телефон с 5,4-дюймовым экраном доступен в России минимум за 70 тысяч рублей.