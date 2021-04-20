Назван самый популярный производитель смартфонов

Samsung оказался крупнейшим поставщиком смартфонов по итогам первого квартала 2021 года. Об этом сообщается в исследовании агентства Strategy Analytics.

За первый квартал корейская компания отгрузила на рынок 77 миллионов смартфонов по всему миру. В результате доля корпорации на рынке составила 23 процента. На втором месте оказалась Apple — производитель из США поставил 57 миллионов iPhone, завоевав долю в 17 процентов. Замыкает топ-3 Xiaomi — 49 миллионов устройств и доля 15 процентов.

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В первую пятерку также вошли китайские Oppo и Vivo — по 11 процентов на каждую компанию. При этом взрывной рост продемонстрировала не Samsung, которую назвали самым популярным поставщиком телефонов, а китайские корпорации. «Для китайского рынка смартфонов это был сенсационный квартал, обусловленный успехом продуктов 5G во многих ценовых категориях», — заметила старший директор Strategy Analytics Линда Суи (Linda Sui). Поставки смартфонов в Китае выросли на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 94 миллиона единиц.

Глобальные поставки смартфонов достигли 340 миллионов штук, что на 24 процента больше, чем в первом квартале 2020 года. Аналитики отметили, что это самый высокий рост с 2015 года.

Причинами роста рынка телефонов эксперты назвали увеличение спроса среди пользователей устаревших девайсов и растущая популярность гаджетов с поддержкой 5G. Наблюдаемый в последние месяцы дефицит полупроводников не оказал значительного влияния на ситуацию, однако нехватка процессоров может стать серьезной проблемой в следующих кварталах 2021 года.

По данным МТС, iPhone 11 в разных вариантах памяти оказался самым популярным телефоном в России в период с января по март 2021 года. Российский рынок за год увеличился на 27 процентов в денежном выражении и составил 153 миллиарда рублей.