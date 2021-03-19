Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость iPhone 11 снизилась почти на четверть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, цена на устройство 2019 года выпуска с накопителем 64 гигабайта снизилась до рекордной отметки. В России модель можно приобрести минимум за 46 300 рублей. При этом на старте продаж полтора года назад iPhone 11 оценивался в 60 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что девайс является очень востребованным — в 2020 году аппарат стал самым популярным смартфоном в России. «В нестабильных условиях России цена на него снижается не так быстро, как хотелось», — подытожили авторы. Выпущенный в 2018 году девайс был самым дешевым смартфоном Apple в своей линейке.

В сообщении уточняется, что производители телефона постарались найти баланс между ценой, возможностями и характеристиками гаджета. Аппарат имеет 6,1-дюймовый IPS-дисплей, чип Apple A13, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру разрешением 12 мегапикселей, NFC и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 ватт.

Ранее авторы издания заметили, что представленный в 2018 году iPhone Xr подешевел на 40 процентов. По состоянию на начало марта его стоимость оценивалась в 39 тысяч рублей. На старте продаж компромиссная модель стоила 65 тысяч рублей.