Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость популярного смартфона Apple 2018 года выпуска снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По информации каталога издания, базовая модель iPhone Xr с накопителем 64 гигабайта подешевела до 38 990 рублей. Журналисты сделали вывод, что за два года с момента релиза стоимость устройства снизилась на 40 процентов.

«По итогам 2019 года iPhone Xr стал самым продаваемым смартфоном, он опередил по продажам даже дешевые модели на Android», — отметили авторы. На старте продаж компромиссная модель с IPS-экраном и одинарной камерой была оценена в 65 тысяч рублей. В данный момент в официальном интернет-магазине Apple модель стоит 47 990 рублей.

Также журналисты обратили внимание потенциальных покупателей бестселлера на то, что Apple продолжает производить доступный смартфон. При этом ранние версии iPhone Xr уже вышли из продажи. В связи с этим покупателям, скорее всего, будет доступна урезанная версия девайса, не имеющая в коробке зарядного адаптера и проводных наушников.

Представленный осенью 2018 года iPhone Xr вошел в список самых популярных смартфонов среди россиян по итогам 2020 года. Топ составили аналитики группы «М.Видео-Эльдорадо». В рейтинге устройств, лидирующих по объему продаж в денежном выражении, iPhone Xr занял четвертое место.