Производитель iPhone захотел «стать Android»

Тайваньская компания Foxconn, собирающая по контракту с Apple смартфоны iPhone, захотела стать подобием конкурирующей мобильной платформы Android, которое предназначалось бы для автомобильных концернов и помогало им производить электромобили, пишет CNBC. Foxconn уже представила «открытую платформу» под названием MIH, с помощью которой любой желающий может спроектировать электромобиль, который затем будет собран на мощностях компании. Foxconn от TradingView div style="height:400px">

Также Foxconn планирует разрабатывать программное обеспечение для электромобилей, в том числе беспилотных. В частности, компания будет выпускать твердотельные аккумуляторы, которые, как считается, вскоре придут на смену литий-ионным.

Foxconn стремится диверсифицировать собственный бизнес, в том числе из-за проблем с традиционными направлениями на фоне пандемии коронавируса. В марте компании пришлось приостановить производство бюджетной версии iPhone — IPhone XR — на заводе в Индии из-за введенных властями страны ограничительных мер.

По подсчетам аналитиков, производство электромобилей к 2027 году будет одним из самых прибыльных, а его годовой оборот достигнет 800 миллиардов долларов.