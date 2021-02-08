В России подешевел iPhone 12 Pro

Один из самых популярных смартфонов Apple подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, стоимость стартового iPhone 12 Pro с накопителем 128 гигабайт снизилась примерно на 15 процентов. На старте продаж модель оценивали в 100 тысяч рублей. Согласно каталогу издания, в России устройство можно приобрести минимум за 85 100 рублей. При этом на сайте Apple стоимость флагмана закрепилась на отметке в 100 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что высокая стоимость аппарата на отечественном рынке была обусловлена очередным падением национальной валюты относительно доллара и евро. «Сейчас магазины начали постепенно снижать цену на смартфон», — заявили авторы издания.

Самым доступным девайсом из линейки новых смартфонов Apple является iPhone 12 mini, который можно приобрести за 57 090 рублей. Представленный почти год назад iPhone SE подешевел до 33 490 рублей.

Флагманский iPhone 12 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-экран, чип Apple A14 Bionic, тройную камеру разрешением 12 мегапикселей с лидаром. Аппарат поддерживает ориентированные на профессионалов режим ProRaw и стандарт Dolby Vision.

Подешевевший iPhone 12 Pro является одним из самых популярных смартфонов Apple на российском рынке. В частности, востребованность флагмана в конце января подтвердили представители «Связного», сети «М.Видео-Эльдорадо», МТС и других ритейлеров.