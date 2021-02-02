Раскрыта стоимость iPhone 13 Pro

Стоимость нового iPhone с одним терабайтом встроенной памяти окажется рекордной. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Журналисты издания предположили, сколько будет стоить iPhone 13 Pro, который может получить накопитель максимальной емкости в один терабайт. Авторы напомнили, что в США iPhone 12 Pro с 128 гигабайтами памяти был оценен в 999 долларов, версии на 256 и 512 гигабайт — 1099 и 1299 долларов соответственно. В Китае указанные модели оценили в 8499, 9299 и 11 099 юаней соответственно.

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В сообщении говорится, что политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объемом накопителя. Так, журналисты заметили, что при каждом увеличении памяти на 128 гигабайт цена устройства увеличивается примерно на 100 долларов и 800 юаней — в зависимости от региона. Из этого специалисты сделали вывод, что iPhone 13 Pro с накопителем в один терабайт может быть оценен в США и Китае в 1699 долларов и 14 000 юаней соответственно.

Авторы уточнили, что это не максимальная стоимость аппарата в новой серии смартфонов Apple, так как в линейку войдет еще и iPhone 13 Pro Max. Описанный аппарат с одним терабайтом встроенной памяти позволит пользователю не беспокоиться о хранении личных данных и съемке фото и видео высокого качества.

О том, что смартфоны Apple в 2021 году получат накопители рекордного объема, в октябре заявил сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser). По словам блогера, с учетом запросов пользователей увеличение максимальной емкости iPhone кажется логичным.