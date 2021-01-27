Рассекречены подробности нового iPhone

Запланированные на осень смартфоны Apple получат поддержку нового стандарта передачи данных. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на аналитиков Barclays, которые в своем отчете рассказывают о партнерстве Apple и Skyworks Solutions. Последняя является крупным американским производителем полупроводников. В рассекреченном сообщении фигурирует информация о том, что новые iPhone получат поддержку стандарта WiFi 6E. Эксперты подробно описывают вероятный переход Apple и Samsung на новый стандарт, объясняя, что от этого выиграют некоторые представители отрасли.

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Авторы отметили, что Wi-Fi 6E является улучшенной версией стандарта Wi-Fi 6, который поддерживают смартфоны серии iPhone 11 и iPhone 12. Новая технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных и позволяет работать на частоте 6 гигагерц. Учитывая, что большая часть смартфонов и домашней электроники передает данные на частотах 2,4-5 гигагерц, использование Wi-Fi 6E позволит увеличить пропускную способность канала и снизить количество помех.

Ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила использовать Wi-Fi 6E в диапазоне 6 гигагерц без лицензии. В России соответствующий стандарт и частоты заняты средствами радиосвязи и радиорелейными линиями связи.

Одним из первых смартфонов с поддержкой Wi-Fi 6E на рынке стал флагман Samsung Galaxy S21 Ultra. Модель была представлена на мероприятии 14 января, ее стоимость составила минимум 109 990 рублей.

Ранее китайские источники сообщили, что Apple приняла решение отложить выход iPhone 13 до 2022 года. Осенью 2021-го компания представит серию устройств iPhone 12s, которые будут незначительно отличаться от смартфонов линейки iPhone 12.