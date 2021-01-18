iPhone 13 перенесли на год

В 2021-м Apple выпустит смартфоны серии iPhone 12s. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает китайское издание ChinaMobole.

Запланированные на вторую половину года смартфоны будут незначительно отличаться от девайсов актуального поколения. Инсайдеры сообщают, что в связи с этим Apple приняла решение отказаться от названия iPhone 13. Вероятно, компания перенесет выпуск iPhone 13 на 2022 год, представив в 2021-м серию устройств под названием iPhone 12s.

Журналисты отметили, что девайсы следующего поколения должны получить уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Также все смартфоны линейки, а не только самые дорогие, получат камеру с лидаром. Гаджеты выйдут с новым чипом Apple A15 Bionic.

При этом компания сохранит то же количество устройств, что и в 2020 году. Вероятно, Apple может выпустить iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max.

Последний смартфон от Apple, имеющий в наименовании постфикс S, был анонсирован в сентябре 2018 года. Компания выпустила iPhone Xs, который, в свою очередь, оказался улучшенной версией представленного в 2017 году iPhone X.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что новая линейка смартфонов Apple выйдет на рынок без задержек. Компания учла связанные с релизом серии iPhone 12 проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и намерена представить новое поколение точно в срок.