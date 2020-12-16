Раскрыты сроки выхода iPhone 13

Следующий флагманский смартфон Apple выйдет без задержек. Об этом в отчете для издания MacRumors заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Аналитик заметил, что Apple учла все проблемы с выпуском смартфонов в 2020 году и намерена представить очередное поколение смартфонов точно в срок. Компания намерена провести традиционную презентацию в сентябре. В этой связи Мин-Чи Ко предсказывает, что первая партия iPhone 13 поступит в производство уже летом 2021 года.

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Эксперт также рассекретил информацию о том, что в 2021 году Apple выпустит iPhone с процессором Apple A15. Вместе с тем он опроверг слухи о том, что основной производитель чипов для iPhone — тайваньская компания TSMC — снижает темпы производства на 20 процентов. По данным аналитика, спрос на смартфоны серии iPhone 12 стабильно высок, поэтому партнеры американской корпорации не собираются снижать объемы поставок.

Журналисты напомнили, что представленные в 2020 году аппараты серии iPhone 12 вышли в глобальную продажу с задержкой. Производство флагманов стартовало лишь в сентябре, из-за чего Apple впервые с 2011 года пришлось перенести свою презентацию на октябрь.

Ранее опрошенные журналистами «Коммерсанта» ритейлеры и аналитики заявили, что в России рухнули продажи новых iPhone. За первые две недели продаж в сетях сотовых операторов зарегистрировали порядка 48 тысяч новых устройств — это втрое меньше, чем в 2019 году году, когда вышли модели iPhone 11 и 11 Pro.