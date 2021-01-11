Описана главная особенность iPhone 13

Запланированное на 2021 год новое поколение iPhone будет незначительно отличаться от актуального. Об этом сообщает японское издание MacOtakara.

Журналисты описали особенности смартфонов серии iPhone 13 на фоне отчета китайских поставщиков Apple. По их данным, американская компания не намерена радикально менять дизайн телефонов. Инсайдеры уточнили, что главным отличием новых флагманов от актуальных окажется уменьшенный экранный вырез, в котором находится камера TrueDepth с биометрическим сенсором Face ID. Специалисты объяснили, что вырез будет немного тоньше, чем у актуальных смартфонов компании.

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Также источники сообщили, что габариты телефонов Apple 2021 года выпуска останутся на прежнем уровне, однако толщина корпуса незначительно увеличится. Размер основной камеры iPhone 13 будет увеличен на 0,9 миллиметра, бортики станут выше, что позволит защитить объективы камеры от повреждения при физическом контакте. В отчете говорится, что в iPhone 13 Pro Max — старшем смартфоне серии — сохранится функция оптической стабилизации изображения сдвигом матрицы. Данная технология дебютировала в камере iPhone 12 Pro Max.

Ранее южнокорейские источники рассказали, что одной из главных особенностей iPhone 13 окажется наличие дисплеев, поддерживающих высокую частоту отображения картинки — до 120 герц. Данная возможность будет достигнута благодаря использованию OLED-экранов нового образца. Актуальные iPhone поддерживают стандартную частоту отображения картинки на уровне 60 герц.