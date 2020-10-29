Раскрыты новые подробности об iPhone 13

Смартфоны нового поколения Apple получат накопитель рекордного объема. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser).

«Надеюсь, вы готовы к смартфонам с одним терабайтом памяти», — заявил Проссер и, таким образом, раскрыл очередную информацию о новых смартфонах компании. Ожидается, что первыми накопитель емкостью один терабайт получат телефоны серии iPhone 13, релиз которых запланирован на 2021 год. По мнению сетевого инсайдера, с учетом запросов пользователей увеличение максимальной емкости iPhone кажется логичным.

Проссер не сообщил подробностей о том, сколько может стоить аппарат с подобным накопителем. В комментариях к публикации предположили, что iPhone 13 с одним терабайтом памяти может обойтись покупателю в 1500 долларов. В настоящий момент самый дорогой смартфон Apple с накопителем емкостью 512 гигабайт стоит в США 1400 долларов.

Ранее сетевые источники заявили, что главной особенностью смартфона Apple 2021 года выпуска окажется улучшенный дисплей. Топовые устройства серии выйдут с экраном, выполненным по технологии ProMotion, отличающимся повышенной частотой отображения картинки. Аналитики предполагают, что в следующее поколение флагманов Apple войдут четыре смартфона.