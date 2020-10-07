Раскрыты первые подробности об iPhone 13

Главной особенностью iPhone 13 окажется улучшенный дисплей. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на отчет аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга (Ross Young).

По информации источников специалиста, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона. Согласно первым слухам о девайсах, компания выпустит две базовые модели и две топовые — пара iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max. Доступные устройства выйдут с экраном диагональю 5,42 и 6,06 дюйма, продвинутые — 6,06 и 6,67 дюйма. Сообщается, что все устройства получат OLED-матрицы.

Материалы по теме Из того, что было Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple Это другое Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12

Росс Янг также считает, что главным нововведением серии окажется дисплей ProMotion, который применяется в iPad Pro и отличается повышенной частотой отображения картинки. Подробной информации о спецификациях флагманов нет, но известно, что пара смартфонов iPhone 13 получит двойную камеру, топовые iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут с тройной камерой.

Аналитик также предсказал выход преемника iPhone SE. Модель, которая получит название iPhone SE 3, будет представлена весной. Аппарат будет иметь бюджетное позиционирование, выйдет с 6,06-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой.

В начале октября сетевые инсайдеры рассказали, что стоимость девайсов серии iPhone 12 начнется с 649 долларов. Ожидается, что Apple покажет смартфоны iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max этой осенью.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что весной 2021 года Apple выпустит продолжение серии SE. Новым девайсом линейки окажется iPhone SE Plus — модель с крупным экраном на 5,5 или 6,1 дюйма, IPS-матрицей, чипом Apple A14 Bionic.