Назван преемник iPhone SE

В 2021 году Apple выпустит новый бюджетный смартфон. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

По словам эксперта, Apple рассматривает новое устройство в качестве преемника выпущенного в апреле iPhone SE. Аппарат будет иметь бюджетное позиционирование и получит название iPhone SE Plus. От оригинальной модели гаджет будет отличаться увеличенным дисплеем и более производительным процессором. Ко считает, что аппарат выйдет с экраном диагональю 5,5 или 6,1 дюйма, при этом сохранит IPS-дисплей iPhone SE.

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Доступный девайс будет оснащен чипом нового поколения Apple A14 Bionic, однако не получит поддержки работы в сетях пятого поколения. Аналитик склоняется к версии, что iPhone SE Plus получит корпус либо iPhone 8, либо iPhone XR. Анонс нового устройства ожидается во второй половине 2021 года.

Дешевый iPhone SE, оцененный минимум в 40 тысяч рублей, был представлен 15 апреля. Девайс получил дизайн iPhone 8, 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13, 64 гигабайт встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей.

О том, что Apple разрабатывает увеличенную версию SE, инсайдер Мин-Чи Ко впервые рассказал в конце апреля. Специалист заявил, что американская компания планировала представить iPhone SE Plus в 2020 году, однако решила отложить его выпуск до 2021 года. Девайс получит увеличенный до 5,5 или 6,1 дюйма дисплей и такой же экранный вырез, как у актуальных iPhone.