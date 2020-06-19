iPhone 8 рекордно подешевел

Выпущенный в 2017 году iPhone 8 подешевел почти до 30 тысяч рублей. Рекордно низкую стоимость гаджета в России зафиксировал портал Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу издания, стоимость устройства на российском рынке колеблется в диапазоне от 30 690 до 42 000 рублей. Речь идет о базовой версии девайса с накопителем емкостью 64 гигабайта. «С учетом снижения цен, iPhone 8 является одним из оптимальных смартфонов Apple по соотношению стоимости и функциональности», — сообщает издание.

Стоимость телефона снизилась за два с половиной года с момента его релиза. Девайс получил рамочный дизайн, 4,7-дюймовый IPS-экран, чип А11, одиночную камеру разрешением 12 мегапикселей. На старте продаж iPhone 8 оценивали минимум в 57 тысяч рублей.

В середине апреля Apple сняла с продажи iPhone 8. Это произошло по причине выхода обновленного iPhone SE, который получил ключевые характеристики устройства 2017 года. SE отличается от признанного устаревшим девайса актуальным процессором А13, камерой и некоторыми другими компонентами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!