Раскрыты отличия iPhone SE от iPhone 8

Смартфон iPhone SE отличается от более доступного iPhone 8 чипом, камерой и несколькими другими компонентами. Об этом говорится в обзоре двух девайсов, который стал популярным на Reddit.

Блогер из Китая разобрал оба телефона на камеру, продемонстрировав ключевые отличия между моделями. В частности, автор указал на разные процессоры, модемы, Wi-Fi-модули, отличающиеся друг от друга аккумуляторы. Несмотря на аналогичные модули одинарной камеры, имеющие разрешение 12 мегапикселей каждый, платы компонентов имеют разную конструкцию.

Судя по видео, остальные детали двух iPhone одинаковы и взаимозаменяемы. Например, к iPhone SE подходит передняя панель с экраном от iPhone 8, и наоборот. По словам блогера, это может облегчить будущее обслуживание и ремонт устройства. Для демонстрации совместимости деталей обозреватель разобрал аппараты и снова собрал их, перемешав компоненты. В комментариях на Reddit назвали получившийся девайс «iPhone SE-8 Франкенштейном».

Согласно описанию на сайте Apple, SE отличается от более старого смартфона портретной селфи-камерой и наличием eSIM. Также компания уточнила, что процессор и графический ускоритель нового телефона быстрее аналогичных компонентов у iPhone 8 в 1,4 и 2 раза соответственно.

После выхода обновленного iPhone SE с сайта Apple исчез iPhone 8. Компания убрала девайс из продажи из-за того, что аппарат 2017 года имеет много общего с новым телефоном, включая 4,7-дюймовый экран, кнопку Home с Touch ID, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, позиционирование на рынке.

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