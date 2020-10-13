Раскрыты последние детали об iPhone 12

Новые iPhone получат улучшенную камеру и более быстрый датчик Face ID. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на сетевого инсайдера Макса Вейнбаха (Max Weinbach).

В серии публикаций в Twitter-аккаунте Вейнбах раскрыл информацию о том, что новые смартфоны Apple будут поддерживать так называемый алгоритм динамического зонирования (dynamic zoning algorithm), благодаря которому биометрический сенсор Face ID будет работать быстрее. При этом младший флагман iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем из-за нового расположения компонентов может получить уменьшенный вырез Face ID.

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Отдельное внимание блогер уделил камерам устройств, которые по сравнению с последними iPhone будут снимать более детализированные изображения и видео. Благодаря усовершенствованному ПО все смартфоны получат более совершенный цифровой зум, в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max ожидается улучшение оптического зума. Автор уточнил, что удаленные от камеры объекты будут обрабатываться с помощью алгоритма Depp Fusion и технологии Smart HDR 3. Третий объектив камеры смартфона получит более широкую диафрагму, что положительно скажется на снятых в условиях плохой освещенности фотографиях. Инсайдер уверен, что аппараты серии iPhone 12 будут поддерживать съемку 4К-видео с частотой 120 и 240 кадров в секунду.

В заключение Вейнбах рассказал, что модели iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут работать на одном заряде батареи примерно на час дольше, чем iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. При этом автономность iPhone 12 по сравнению с iPhone 11 будет снижена из-за особенностей конструкции нового аппарата. Специалист подчеркнул, что информация была получена от проверенных источников, данные собирались на протяжении трех недель.

Презентация новых iPhone ожидается 13 октября. В конце сентября блогеры EverythingApplePro и Макс Вейнбах раскрыли подробности iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. В частности, инсайдеры рассказали, что топовый 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max будет иметь острые грани и внушительный вес, из-за чего смартфон достаточно сложно удержать в одной руке.