Назван самый популярный смартфон в России

Базовый флагман Apple 2019 года стал самым популярным смартфоном в России. Это следует из отчета «М.Видео-Эльдорадо» за первый квартал года, который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самым востребованным устройством, по данным «М.Видео — Эльдорадо», в январе-марте назвали iPhone 11. На втором и третьем местах оказались Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A соответственно. В целом самым популярным производителем смартфонов стал Samsung, ниже расположились Xiaomi и Apple, которые поднялись на одну строчку вверх по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На четвертой и пятой позициях разместились Honor и Huawei.

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Сообщается, что совокупная доля пяти наиболее востребованных на российском рынке брендов продолжила превышать 80 процентов. По выручке продолжает уверенно лидировать Apple.

В первом квартале года рынок смартфонов в стране прибавил более 20 процентов, достигнув 155 миллиардов рублей. Всего за указанный период было продано более 6,5 миллиона устройств.

Продолжает расти интерес россиян к флагманским моделям, которые стоят от 50 тысяч рублей. Спрос на такие девайсы вырос на 70 процентов в натуральном выражении — до одного миллиона единиц — и на 85 процентов в деньгах. Уточняется, что флагманы впервые заняли около 50 процентов продаж. Во многом это связано с успехом iPhone 11.

Продажи компании выросли почти на четверть. «Группа продолжает укреплять лидерские позиции в активно растущем телеком-сегменте – каждый четвертый флагманский девайс был приобретен в "М.Видео" или "Эльдорадо"», — уточнил руководитель департамента «Телеком» в «М.Видео — Эльдорадо» Владимир Чайка.

В конце 2020 года аналитики «М.Видео — Эльдорадо» составили список самых востребованных смартфонов. Топ возглавил Samsung Galaxy A51, ниже расположились Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A01, iPhone 11 и Samsung Galaxy A51.