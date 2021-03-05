Раскрыты новые смартфоны Xiaomi для России

В ближайшее время Xiaomi выпустит для России как минимум пять смартфонов. Об этом сообщается в Twitter проекта

Xiaomi Firmware Updater.

Авторы аккаунта заявила, что раскрытые данные из прошивки MIUI указывают на то, что китайская компания готовит несколько смартфонов для части рынков. Упоминаются китайский, индийский, индонезийский, турецкий, тайваньский и российский регионы. Под собственным брендом Xiaomi выпустит упрощенную версию вышедшего в конце 2020 года флагмана Mi 11, которая получит название Mi 11 Lite. Новое устройство будет поставляться в двух версиях — с поддержкой 4G и 5G.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Дочерняя компания Xiaomi Redmi, которая в конце февраля представила смартфоны серии K40, не выпустит их на глобальном рынке. Однако аппараты с точно такими же характеристиками дебютируют в ряде регионов под брендом Poco. Таким образом, Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появятся в России под названиями Poco X3, X3 Pro и X3 Pro+ соответственно.

При этом Xiaomi Mi 11 Lite еще не представлен. Вероятно, он получит 6,67-дюймовый экран, чип Snapdragon 732G, тройную камеру, емкий аккумулятор, Android 11 с предустановленной оболочкой MIUI 12.

Точные даты выхода аппаратов в продажу не раскрываются. Xiaomi никак не прокомментировала слив информации о новых устройствах.

Согласно данным агентства Counterpoint Research, Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов в России в четвертом квартале 2020 года. Ниже в топе расположились Samsung и Apple. Лидером на рынке онлайн-продаж оказалась группа «М.Видео-Эльдорадо».