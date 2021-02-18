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Xiaomi возглавила рынок смартфонов в России

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Фото: Globallookpress.com

Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов в России. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте агентства Counterpoint Research.

В отчете говорится, что доля Xiaomi в четвертом квартале 2020 года на российском рынке составила 31 процент. Для сравнения, ровно год назад доля компании составляла 19,2 процента. На втором и третьем местах оказались Samsung и Apple, которые заняли 27 и 15,5 процента рынка соответственно. Ниже расположились китайские бренды Huawei и Realme.

Аналитики отметили, что Xiaomi возглавила российский рынок несмотря на то, что в четвертом квартале года общие продажи смартфонов в стране упали на 11 процентов. В отчете говорится, что из-за того, что в конце 2020 года Россия столкнулась со второй волной коронавируса, доля онлайн-продаж, наоборот, увеличилась с 34 до 35 процентов. По мнению специалистов, этим воспользовались Xiaomi, Samsung и Apple.

Эксперты заметили, что рост продаж смартфонов в интернете в четвертом квартале был спровоцирован появлением интересных для потребителей моделей. В частности, были отмечены аппараты серии iPhone 12, Honor 30 и Honor 30S, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A.

Согласно отчету за четвертый квартал, лидером на рынке онлайн-продаж оказалась группа «М.Видео-Эльдорадо», которая получила долю 35,1 процента. На втором и третьем местах разместились сеть магазинов «Связной» и МТС, на которые пришлось 16,3 и 14,4 процента соответственно. Ниже расположились «Ситилинк», «Мегафон» и «Билайн».

Ранее аналитики группы «М.Видео-Эльдорадо» составили список самых популярных 5G-смартфонов в России. Наиболее востребованным оказался iPhone 12, на второй и третьей позициях разместились iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra. В компании уточнили, что доля телефонов с поддержкой 5G составила 2,5 процента в штучных продажах и 8 процентов в деньгах.

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