iPhone стал самым популярным смартфоном в России

Продажи смартфонов в России увеличились благодаря интересу к линейке iPhone. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет МТС.

Самым популярным телефоном в период с января по март 2021 года оказался iPhone 11 в разных вариантах памяти. В абсолютных значениях количество проданных смартфонов Apple в первом квартале выросло на 38 процентов. Российский рынок за год увеличился на 27 процентов в денежном выражении и составил 153 миллиарда рублей.

По количеству проданных гаджетов первое место заняли смартфоны Samsung — их доля увеличилась с 23 до 33 процентов. На втором и третьем местах оказались Xiaomi и Apple, доли которых выросли до 22 и 16 процентов соответственно. В топ-5 самых популярных брендов также попали Honor и Huawei — девять и три процентов соответственно.

В денежном выражении лидировала Apple, на которую пришлось 46 процентов прибыли ретейлера. Далее следуют Samsung — 29 процентов, Xiaomi — 12 процентов, Honor — три процента, Huawei — два процента. В первую пятерку самых востребованных потребителями смартфонов кроме iPhone 11 попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.

«Рынок растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 58 процентов в натуральном выражении», — рассказали в компании. Согласно статистике, средняя стоимость купленного в период с января по март смартфона выросла на 43 процента, до 24 тысяч рублей.

Ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном за первый квартал 2021 года. На втором и третьем местах оказались Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A соответственно.