Названы главные Android-смартфоны десятилетия

Samsung Galaxy S2 и оригинальный OnePlus One вошли в рейтинг устройств, оказавших наибольшее влияние на рынок смартфонов. Об этом сообщает издание Android Police.

Издание обновило топ главных Android-смартфоны десятилетия. По словам специалистов, в первую очередь стоит отметить Samsung Galaxy S2. Благодаря вышедшему в 2011 году смартфону корейская компания стала всемирно известным производителем телефонов. Также были отмечены появившийся в 2011 году Galaxy Nexus, который Samsung произвела в рамках сотрудничества с Google, и оригинальный Galaxy Note, запустивший тренд на фаблеты — телефоны с увеличенной диагональю экрана.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Android Police также выделило представленный в 2011 году Motorola Xoom, с помощью которого компания пыталась навязать конкуренцию iPad от Apple. Также в рейтинг попал доступный Motorola Moto G, который «изменил правила игры на рынке». Журналисты рассказали про HTC ThunderBolt, назвав его первым широко распространенным смартфоном с LTE, и HTC One M7, получивший алюминиевый корпус. «Это было отличное устройство во всех смыслах и, вероятно, высшее достижение подразделения смартфонов HTC», — говорится в обзоре.

Популярный в свое время на американском рынке Kindle Fire стал «эталоном бюджетного Android-планшета». Вышедший в 2014 году OnePlus One журналисты назвали устройством, которое предлагало «флагманские характеристики по умопомрачительной цене в 300 долларов». Наиболее актуальным гаджетом в топе оказался складной Samsung Galaxy Fold, который специалисты обозначили смартфоном будущего: «Это форм-фактор, который мы будем видеть чаще в ближайшие годы».

В марте специалисты Роскачества обновили рейтинг лучших смартфонов. Лидерство в топе удержал Samsung Galaxy S10+, ниже расположились iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Из новинок отмечаются Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus Nord N10, Xiaomi Redmi Note 9T и OnePlus Nord N100.