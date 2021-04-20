Apple выпустила iPhone 12 в новом цвете

Корпорация Apple представила iPhone 12 в новом цвете. Запись презентации доступна на YouTube.

Новый iPhone 12 ничем не отличается от устройств, выпущенных в 2021 году, кроме того, что он получил фиолетовый цвет задней крышки и алюминиевой рамки. Apple выпустит в обновленном цвете iPhone 12 и 12 mini, когда как 12 Pro и 12 Pro Max останутся в прежних цветах. Компания уже выпускала iPhone 11 в таком цвете.

Предзаказ iPhone 12 в фиолетовом цвете откроется в пятницу, 23 апреля, дата начал продаж не сообщается. Также корпорация представила метку для устройств AirTag, которая работает с приложением «Локатор». Гаджет можно положить в сумку или повесить на ключи, чтобы найти эти вещи в случае утраты.

iPhone 12 представили осенью 2020 года. Смартфон получил OLED-дисплей и выпускается в двух размерах: 5,4 и 6,1 дюйма. Также смартфон имеет поддержку сетей пятого поколения. Стоимость устройства начинается от 70 тысяч рублей.