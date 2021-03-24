Описано будущее iPhone 12

Актуальная линейка смартфонов Apple будет самой популярной в истории компании. Об этом сообщает издание Cult of Mac со ссылкой на специалистов Wedbush.

В отчете аналитиков говорится, что продажи телефонов серии iPhone 12 будут рекордно высокими. Эксперты описывают положительное будущее девайсов — по их оценке, в 2021 году Apple может продать от 240 до 250 миллионов новых iPhone. Актуальный рекорд по продажам смартфонов был установлен в 2015 году и связан с выходом на рынок iPhone 6 и 6 Plus.

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В записке говорится, что по итогам текущего квартала будет произведено от 56 до 60 миллионов единиц iPhone. Летом продажи смартфонов Apple стабилизируются на отметке 40 миллионов штук. «Мы не наблюдали такой устойчивой тенденции роста продаж Apple в течение ряда лет», — заключили специалисты.

Журналисты также привели данные аналитиков с Уолл-Стрит, которые предсказывают «бычий тренд» и продажи 220 миллионов смартфонов Apple в текущем году. Специалисты считают, что из 950 миллионов iPhone, которые находятся на руках пользователей, 350 миллионов нуждаются в замене. В этой связи может иметь место суперцикл обновления, который спровоцирует огромные продажи. Также драйвером рост продаж называют повышенный интерес к iPhone в Китае, особенно в период рождественских праздников.

Ранее источники азиатского агентства Nikkei предсказали дефицит смартфонов Apple. Дефицит связывают с закрытием производящего микросхемы завода Samsung в Техасе, на который приходится около пяти процентов мировых поставок чипов для смартфонов и персональных компьютеров. Производственная линия была закрыта из-за аномально холодной зимы в США.