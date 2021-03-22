Предсказан дефицит iPhone

Apple может временно закрыть производство iPhone. Об этом сообщается в отчете агентства Nikkei.

Дефицит смартфонов американского бренда, который предсказывают аналитики, связывают с закрытием завода Samsung в Техасе. Компания производит микросхемы для различных устройств, на конкретное производство корейской корпорации в США приходится около пяти процентов мировых поставок чипов для смартфонов и персональных компьютеров. Организация приостановила работу из-за аномального холода и зимних штормов в регионе, в связи с чем завод столкнулся с нехваткой электроэнергии.

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По словам источников, завод в Техасе, в том числе, поставляет чипы для OLED-панелей, которые Apple закупает для своих iPhone. Также одним из крупных заказчиков называют компанию Qualcomm. «Ограничение поставок, поразившее Qualcomm, затронет широкий круг производителей смартфонов, которые закупают у компании ключевые компоненты для своих гаджетов», — заявили эксперты.

В отчете не уточняется, какие именно модели смартфонов Apple могут быть временно сняты с производства. Также неизвестно, в течении какого периода производственные линии завода Samsung будут бездействовать.

Журналисты напомнили, что из-за глобального кризиса здравоохранения в 2020 году Apple была вынуждена остановить сборку смартфонов в Китае. Из-за этого новая серия устройств — iPhone 12 — была выпущена в продажу с задержкой. Однако авторитетный аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) считает, что в этом году релиз iPhone состоится в срок, так как Apple готова к форс-мажорным обстоятельствам.

Ранее о закрытии завода Samsung в Техасе и будущем дефиците смартфонов корейской компании сообщали источники Reuters. Дефицит также связывают с нехваткой компонентов для выпуска телефонов, вызванной резким наращиванием объемов производства на рынке смартфонов.