Предсказан дефицит смартфонов Samsung

В 2021 году Samsung может заметно сократить производство смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

Qualcomm, которая является одним из лидеров на рынке полупроводников, не может поставить Samsung необходимое количество процессоров. Об этом агентству на условиях анонимности рассказали два источника в американской компании. Спрос на чипы Qualcomm резко вырос в последние месяцы, компания не может обеспечить партнеров необходимым количеством процессоров из-за нехватки компонентов для их производства.

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В частности, инсайдер заявил, что ощущается дефицит флагманского процессора — Snapdragon 888. Другой собеседник в компании предсказал, что из-за дефицита чипов в целом у Samsung возникнут проблемы с производством смартфонов низкого и среднего ценовых сегментов. Представитель Samsung, с которым связались журналисты, отказался от комментариев. В Qualcomm рассказали, что компания намерена решить проблемы с поставками в будущем.

«Спрос по-прежнему в основном превышает предложение», — заявил генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) во время ежегодного собрания акционеров в минувшую среду. По словам опрошенных Reuters аналитиков, нехватка микропроцессоров увеличивает стоимость даже самых дешевых чипов. Например, чип микроконтроллера от STMicroelectronics, первоначально оцененный в два доллара, теперь продается по 14 долларов за штуку.

Также корейская корпорация испытывает проблемы из-за обстоятельств непреодолимой силы. Например, производящий радиочастотные трансиверы завод Samsung в Техасе в феврале был вынужден прекратить работу из-за нехватки электроэнергии, вызванной зимними штормами.

Вместе с тем эксперты отметили, что сильнее всего от дефицита на рынке страдает средний и мелкий бизнес, а не транснациональные корпорации вроде Samsung. Например, Qualcomm в первую очередь заинтересована обеспечить своих самых крупных партнеров. Приоритетным продуктом компании является флагманский процессор Snapdragon 888, применяемый в самых дорогих смартфонах на Android.

В начале марта о сильной нехватке микрочипов заявил руководитель Xiaomi Лу Вейбин (Lu Weibing). По его словам, дефицит процессоров на рынке тормозит производство гаджетов. В конце февраля глобальную нехватку продукции, основанной на тех или иных процессорах, предсказали аналитики Bloomberg.