Предсказан новый дефицит игровых консолей

Глобальная нехватка микропроцессоров на рынке повлияет на сохранение дефицита на консоли нового поколения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно отчету, в начале 2021 года заметно восстановление экономики и наблюдаемых до начала пандемии оборотов производства потребительской техники. Производители автомобилей и электроники, резко сократившие поставки продукции год назад, спешат выйти на прежний уровень. В связи с тем, что участники рынка нуждаются в большом количестве микропроцессоров, поставщики оборудования завалены предложениями и не успевают выполнить заказы.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

В этой связи дефицит консолей Sony, Microsoft и Nintendo, зафиксированный в конце 2020 года, может сохраниться на месяцы. Знакомые с ситуацией источники прогнозируют нехватку PlayStation 5 и Xbox Series X/S на рынке, дефицит может продлиться до конца года и захватить предновогодние праздники.

Отсутствию необходимого количества микропроцессоров обеспокоены многие технологические гиганты, например, Apple. Журналисты подчеркнули, что сложившаяся ситуация в основном связана с пандемией коронавируса. «Эпоха домоседов стимулирует продажи бытовой техники — начиная от самых дорогих телевизоров и заканчивая самыми бюджетными очистителями воздуха», — отметили авторы. Специалисты подчеркнули, что новая техника преимущественно базируется на основе тех или иных процессоров.

По словам журналистов Bloomberg, топ-менеджеры некоторых корпораций возлагают вину из-за кризиса на Huawei. Минувшим летом китайская компания начала скупать процессоры, чтобы защититься от нового витка американских санкций. Благодаря Huawei китайский импорт процессоров в 2020 году вырос почти до 380 миллиардов долларов, что составляет пятую часть от общего импорта страны за год.

«Идет гонка вооружений по накоплению чипов», — заявил главный директор по продуктам компании Drop Уилл Брайт (Will Bright). Некоторые опрошенные журналистами эксперты заметили, что в этой гонке больше всех пострадали автопроизводители, так как они недооценили темпы восстановления спроса на автомобили после первой волны COVID-19. Часть аналитиков утверждает, что в более выигрышном положении оказались выпускающие смартфоны компании, так как производители микросхем отдают предпочтение более крупному и прибыльному сегменту бытовой электроники.

Ранее финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил, что дефицит PlayStation 5 был вызван нехваткой компонентов для производства консоли. Тотоки пообещал, что в корпорации будут делать все возможное, чтобы решить обозначенную проблему.