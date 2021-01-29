PlayStation 5 вернется в продажу

Дефицит на приставки и видеокарты нового поколения должен закончиться во второй половине 2021 года. Об этом говорится в отчете руководителя AMD Лизы Су (Lisa Su), сообщает издание GameSpot.

Подводя итоги очередного квартала, Лиза Су заметила, что AMD побила свои прошлые рекорды по доходам и показала хорошие результаты за четвертый квартал года. Су объяснила, что отчасти это стало возможным благодаря высокой загрузке предприятия, выполняющего заказы по поставкам процессоров для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S, а также видеокарт линейки RX 6000.

При этом топ-менеджер обозначила планы в будущем удовлетворить спрос заказчиков оборудования. Предприниматель уточнила, что из-за того что производство не поспевает за спросом, дефицит на геймерские продукты продлится как минимум до середины года. Во второй половине года, когда AMD нарастит производственные мощности, консоли и видеокарты нового поколения вернутся в продажу.

Лиза Су также сделала прогноз, что из-за огромного спроса самый жесткий дефицит будет касаться компонентов для недорогих компьютеров. Более дорогие компоненты появятся в наличии раньше.

Ранее Sony заявила, что новая партия консолей PS5 появится в России в феврале. По информации компании, приобрести приставку в данный момент можно только по предзаказу. Консоли PlayStation 5 и Xbox Series X и S поступили в продажу в ноябре 2020 года и почти сразу же оказались в дефиците из-за повышенного спроса.