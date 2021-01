Sony рассказала о продажах PlayStation 5

Sony назвала запуск консолей нового поколения крупнейшим за все время. Об этом глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил на пресс-видео, опубликованном в рамках CES 2021 на сайте компании.

Райан рассказал, что запуск PlayStation 5 является крупнейшим на рынке консолей за всю историю. При этом компания не стала раскрывать информацию о том, сколько игровых приставок было продано глобально. Джим Райан отметил в этом достижении заслугу работающих над игровыми тайтлами для PS5 разработчиков: «Наши студии помогли сделать запуск консоли крупнейшим в истории PlayStation».

Также представители компании обозначили сроки запуска некоторых игровых эксклюзивов. В частности, в марте должен состояться релиз Returnal и Kena: Bridge of Spirits, в мае — Deathloop, летом — Solar Ash, Little Devil Inside, осенью — Stray и Ghostwire Tokyo. Также в 2021 году ожидается релиз Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden West.

Представители Sony рассказали, что игра Project Athia запланирована на январь 2022 года. Релиз Pragmata отложили на 2023 год.

В конце 2020 года актуальные приставки Sony на фоне глобального дефицита исчезли с сайтов некоторых российских магазинов. В частности, в «М.Видео» пообещали, что поставки приставок начнутся 20 декабря, но дата поступления партии консолей для новых покупателей не раскрывается.