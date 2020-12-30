PlayStation 5 исчезла из российских магазинов

Российские магазины начали удалять упоминание приставки нового поколения Sony со своих сайтов. В частности, страница с PS5 исчезла с сайта «М.Видео».

Если перейти по прямой ссылке на PlayStation 5 в магазине, то сайт покажет ошибку «По вашему запросу ничего не найдено». При этом на сайте «М.Видео» есть промостраница с консолью, на которой указано, что весь товар был распродан. На ней также сообщается, что доставка приставки начинается с 20 декабря, но дата поступления новой партии девайсов неизвестна. «Мы стараемся сделать все возможное, чтобы покупатели получили консоль в декабре как можно раньше, но даты доставки могут быть перенесены на более поздний срок», — указано на странице PS5.

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При этом на сайте «Эльдорадо», который вместе с «М.Видео» входит в одну группу, доступны отдельные страницы под классическую модель PlayStation 5 и версию без дисковода. Однако приобрести консоли невозможно. Посвященная PS5 страница также исчезла с сайта магазина «1С-Интерес».

24 декабря «М.Видео» объявила в своем сообществе во «ВКонтакте», что консоли нового поколения от Sony будут доступны для покупки до конца года. В компании отметили, что в наличии будут как классическая модель PS5 с дисководом, так и цифровая версия (Digital Edition). Представители «М.Видео» рекомендовали дождаться появления приставок в продаже и не приобретать PS5 у перекупщиков.

Sony PlayStation 5 появилась в продаже 19 ноября. Базовая версия консоли была оценена в 46 999 рублей, модель без дисковода — в 37 999 рублей. Первые покупатели могли приобрести приставку от Sony посредством предзаказа.