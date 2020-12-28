Назван срок появления PlayStation 5 в свободной продаже

Консоли нового поколения Sony появятся в продаже до конца года. Об этом сообщает сеть магазинов «М.Видео» в своем сообществе во «ВКонтакте».

По словам представителей компании, консоль можно будет приобрести в «ближайшие пару дней». В «М.Видео» уточнили, что речь идет не о предзаказе, а о рядовой процедуре покупки устройства: «Именно покупка с доставкой с нашего склада». В компании отметили, что в наличии будут как классическая модель PS5 с дисководом, так и цифровая версия (Digital Edition).

Также в заявлении попросили геймеров набраться терпения и не приобретать консоли у перекупщиков, которых представители «М.Видео» назвали «мамкиными бизнесменами». В сообществе во «ВКонтакте» говорится, что PlayStation 5 будет доступна по рекомендованной розничной цене — 47 тысяч и 38 тысяч рублей за классическую модель и версию без дисковода соответственно.

В заключение представители ретейлера пообещали, что до конца года сеть решит вопросы со всеми предзаказами новой консоли: «До конца декабря 99 процентов предзаказанных консолей будут у покупателей». Однако могут быть задержки с отдаленными регионами из-за высокой нагрузки на курьеров в предновогодний период.

Вышедшая в продажу по всему миру 19 ноября консоль Sony оказалась в дефиците на большинстве рынков. Ранее американские СМИ сообщили о нескольких случаях, когда из-за повышенного спроса в магазинах происходили конфликты и драки из-за PlayStation 5.