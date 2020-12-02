Раскрыт выход специальной версии PlayStation 5

Sony выпустит специальную версию PlayStation 5 совместно с рэпером Трэвисом Скоттом (Travis Scott). Об этом сообщается в посвященном артисту материале Forbes.

В материале перечисляются различные контракты Скотта, в частности, соглашение с «Макдоналдс», Epic Games и Sony. В рамках сотрудничества с авторами Fotnite Скотт провел онлайн-концерт в игре, который виртуально посетили 12 миллионов пользователей. Также артист присоединился к команде Sony в качестве стратегического творческого партнера.

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Источники в компании раскрыли информацию о том, что Sony наметила несколько проектов в рамках коллаборации. В частности, японская корпорация запланировала выход специальной версии PlayStation 5, а также игры, идею для которой предложил Скотт.

По данным инсайдера, сделка рассчитана на многолетний срок, поэтому о точной дате выхода приставки и игрового тайтла не сообщается. «Как и во всем остальном, Скотт любит сохранять атмосферу таинственности — чтобы привлечь больше внимания к тому, над чем он работает», — подчеркнули авторы Forbes. По оценке журналистов, контракт с Sony принесет американскому рэперу около 20 миллионов долларов.

В конце ноября появились слухи о том, что Sony работает над бюджетной версией PS5. Консоль под названием PlayStation 5 Lite выйдет на рынок во второй половине 2021 года. Sony никак не прокомментировала слухи о выходе дешевой приставки. Актуальная игровая консоль Sony поступила в продажу 19 ноября.