Рассекречена скрытая функция PlayStation 5

Пользователи Reddit нашли скрытую функцию консоли Sony нового поколения. Видео с ее демонстрацией доступно на сайте площадки.

Геймеры выяснили, что во время получения достижения в игре PlayStation 5 автоматически сохраняет небольшое видео с экрана. Также она записывает эмоции игрока — например, радостное ликование. Особенность новой приставки рассекретил пользователь под ником helloiamjack.

Материалы по теме «Мрачные пережитки прошлого» Как на Западе полюбили русскую безысходность с разрухой и многоэтажками Sony представила PlayStation 5 Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет

По словам автора, он обнаружил сохраненное видео со своим криком, когда пересматривал ключевые моменты своей игры в Demon's Souls. «Я не знал, что PS5 записывает звук с вашего микрофона каждый раз, когда вы получаете трофей в игре», — сказал геймер. Публикация собрала почти полторы тысячи комментариев, в которых игроки оценили нововведение. «Я знаю, что многим не понравится, что консоль записывает автоматические ролики с достижениями, но я рад, что у меня есть такое видео», — подытожил helloiamjack.

Посетители Reddit выяснили, что записанный звук снимается с микрофона контроллера DualSense. Также комментаторы отметили, что данную функцию можно отключить в настройках PlayStation 5.

Ранее первые пользователи приставки нового поколения Sony рассказали, что нашли баг, связанный с дисковым приводом консоли. По их словам, во время работы PS5 регулярно запускает диск и сильно шумит, даже если в тот момент не запущена соответствующая игра. Глобальные продажи PlayStation 5 стартовали 19 ноября.