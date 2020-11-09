Возможности PlayStation 5 ограничат

Расширение объема встроенной памяти PlayStation 5 будет недоступно на старте продаж консоли. Об этом сообщает издание THe Verge со ссылкой на сообщение Sony.

По словам представителей японской компании, возможность увеличить объем встроенной памяти PS5 будет ограничена для пользователей приставки на старте продаж. «Эта возможность отложена до будущего обновления», — говорится в сообщении Sony. Журналисты напомнили, что о задержке поддержки сторонних накопителей формата NVMe SSD ранее предупреждал главный инженер проекта PlayStation Марк Церни (Mark Cerny). «Было бы здорово, если бы это произошло к моменту запуска, но, скорее всего, это случится не сразу», — заметил Церни.

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Журналисты The Verge также пообщались с некоторыми производителями твердотельных накопителей, и ни один из них не смог однозначно сказать, что его продукция будет совместима с приставкой нового поколения Sony. Представители двух компаний признались, что процедура совместимости SSD-накопителей еще не была инициирована со стороны японской корпорации.

В материале сообщается, что поддержка дополнительных SSD-накопителей будет актутальна для многих пользователей приставок Sony и Microsoft. Это вызвано тем, что современные игры могут занимать десятки гигабайт места на диске.

Старт продаж PS5 запланирован на 19 ноября. PlayStation 5 и Xbox Series X имеют встроенный SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт и 1 терабайт соответственно. При этом внутреннюю память приставки Sony можно расширить любыми твердотельными накопителями формата PCIe 4.0, тогда как для Xbox Series X подходит лишь приоприетарный SSD-диск производства компании Seagate.