Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин отправил в отставку главу Минтранса
Раскрыт секрет брошей Елизаветы II и Кейт Миддлтон на церемонии в День памяти
Стало известно о тяжелых боях за Шуши в Нагорном Карабахе
Москвичка купила мебель на 17 миллионов рублей и осталась ни с чем
Путин отправил в отставку главу Минстроя
Путин отправил в отставку главу Минприроды Дмитрия Кобылкина
В Москве за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом 
Появилось видео с аэродрома в Воронеже после нападения вооруженного солдата
Появились сообщения о массово сбегающих в Турцию россиянах
Новости партнеров

Возможности PlayStation 5 ограничат

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: PlayStation

Расширение объема встроенной памяти PlayStation 5 будет недоступно на старте продаж консоли. Об этом сообщает издание THe Verge со ссылкой на сообщение Sony.

По словам представителей японской компании, возможность увеличить объем встроенной памяти PS5 будет ограничена для пользователей приставки на старте продаж. «Эта возможность отложена до будущего обновления», — говорится в сообщении Sony. Журналисты напомнили, что о задержке поддержки сторонних накопителей формата NVMe SSD ранее предупреждал главный инженер проекта PlayStation Марк Церни (Mark Cerny). «Было бы здорово, если бы это произошло к моменту запуска, но, скорее всего, это случится не сразу», — заметил Церни.

Журналисты The Verge также пообщались с некоторыми производителями твердотельных накопителей, и ни один из них не смог однозначно сказать, что его продукция будет совместима с приставкой нового поколения Sony. Представители двух компаний признались, что процедура совместимости SSD-накопителей еще не была инициирована со стороны японской корпорации.

В материале сообщается, что поддержка дополнительных SSD-накопителей будет актутальна для многих пользователей приставок Sony и Microsoft. Это вызвано тем, что современные игры могут занимать десятки гигабайт места на диске.

Старт продаж PS5 запланирован на 19 ноября. PlayStation 5 и Xbox Series X имеют встроенный SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт и 1 терабайт соответственно. При этом внутреннюю память приставки Sony можно расширить любыми твердотельными накопителями формата PCIe 4.0, тогда как для Xbox Series X подходит лишь приоприетарный SSD-диск производства компании Seagate.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sony confirms the PS5 won’t support SSD storage expansion at launch
Sony показала интерфейс PlayStation 5
Игры для PlayStation 5 выйдут раньше консолей
Раскрыты сроки выхода консолей нового поколения
Sony раскрыла характеристики PlayStation 5
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02 6 ноября

В ожидании чуда

Путин недоволен «Роскосмосом». Что ждет космические программы России?
09:10Сегодня

В США назвали преимущество Су-35 над F-22

06:32Сегодня

Раскрыта главная причина диабета

04:16Сегодня

Обнаружена еще одна причина тяжелого течения коронавируса

Наука и техника00:06 1 ноября

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
00:12Сегодня

В России назвали способ уничтожить США

23:25 8 ноября

Антитела к коронавирусу нашли у перенесших другие болезни

19:15 8 ноября

Ученые предупредили о возможной вспышке нового смертельного заболевания

Наука и техника00:0130 октября

Сверху виднее

Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
15:04 7 ноября

Россия запустит военный спутник НАТО

14:24 7 ноября

Ученый выявил пользу ношения масок при борьбе с коронавирусом

12:37 7 ноября

В помете японских летучих мышей нашли схожий с COVID-19 вирус

Россия
Стало известно об отставке четырех министров в российском правительстве
Путин поручил вернуться к вопросу снижения муниципального фильтра на выборах
Разведка, МВД и МИД выступили с заявлениями по делу Навального
Планы НАТО на российскую оппозицию, «спектакль» и диета: главные выводы российских служб
В московских школах появятся медиаклассы
В Москве продлили дистанционку для старшеклассников
Кто будет учиться из дома и что еще нужно знать о коронавирусе в Москве?
В России предложили ввести еще одну неделю каникул для школьников
Все материалы
Мир
Байден решил ввести масочный режим в США
Стало известно о «потоке» новых санкций США против Ирана
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
В Иране ответили США фразой «Трамп ушел, а мы остаемся»
Красный день календаря
Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы?
Раскрыт истинный совет Трампу от зятя после результатов выборов в США
Байден укрепил лидерство на выборах президента США
Подсчет голосов сопровождается скандалами. У Трампа все меньше шансов на победу
Все материалы
Бывший СССР
Азербайджан заявил о «бегущих» с поля боя армянских солдатах
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Киргизия поблагодарила Россию за урегулирование кризиса в стране
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Азербайджан обвинил армянскую диаспору в финансировании террора
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ
Все материалы
Экономика
«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири»
Главы ПСБ и Чувашии договорились о поддержке крупных инвестпроектов
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
«Рязанская НПК» перевела четвертую установку на отечественное оборудование
Пустые кошельки
Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль?
Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Глава СВР раскрыл тонкости работы с Путиным над разведданными
Михаил Горбачев«Приятель прикрывает, а я стреляю»
30 лет назад на Красной площади раздались выстрелы. Советский слесарь пытался убить Горбачева
Бывший мэр российского города получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
«Кто-то вышел на свободу и взялся за старое»
Российского «колбасного короля» убили из арбалета. О загадочном преступлении говорят по всему миру
Переодетого в Иисуса Христа активиста задержали напротив здания ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский велосипедист убил другого за неаккуратную езду
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Знаменитый теннисист решил продать виллу вместе с матерью
Все материалы
Культура
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Боярский порассуждал о реакции Дзюбы на «вшивых хакеров» после победного гола
«Главная задница страны теперь вписывается в унитаз»
Истерики, капризы и странные желания: быт президента США глазами сотрудников Белого дома
Лобода заступилась за Дзюбу и возмутилась молчанием коллег
Отборная чертовщина
Кровавые оргии, обезумевшие диктаторы и целый поезд на психоделиках: главные клипы октября
Боярский осудил Черчесова за реакцию на интимное видео Дзюбы
«В моем возрасте счастье ищешь не вокруг, а внутри себя»
Уиллем Дефо о жизни в движении, природе подсознания и загадочной «Сибири»
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов высказался о смерти Жванецкого и назвал его гением
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Доктор Комаровский объяснил причины непроходящего насморка
«Люди готовы тратить деньги на то, что им нравится»
 
Умер сатирик Михаил Жванецкий
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Собчак показала полученные после «критики ислама» угрозы
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Еще один китайский бренд может начать выпуск автомобилей в России
Высоко сижу: самые любимые кроссоверы россиян в 2020 году
Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 10 месяцев 2020 года
Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза
«Полный фарш»: к Porsche 911 Turbo S приложили самолет
Парный набор для тех, кто любит быстро ездить и летать
Полицейские спасли жизнь пациенту благодаря Lamborghini Huracan
Это рекорд: продажи автомобилей в России снова выросли
25 машин-бестселлеров: самые популярные модели октября 2020 года
Volkswagen избавит греческий остров от автомобилей с ДВС
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы