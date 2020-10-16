Sony показала интерфейс PlayStation 5

Sony представила обновленный графический интерфейс приставки PlayStation 5. Видео с демонстрацией доступно на YouTube-канале компании.

Компания выпустила 11-минутный ролик, на котором показала дизайн и нюансы нового интерфейса. В центре управления приставкой появились карточки — графические элементы, с помощью которых можно выбирать загруженные игры или переключаться между уровнями в уже запущенной игре. Также на главном экране PS5 содержится информация об аккаунте пользователя, данные о заряде аккумулятора контроллера, кнопки регулировки звука и выключения консоли.

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Представитель компании уточнил, что переход из меню в игру осуществляется практически бесшовно, а переключение между играми — благодаря скоростному SSD-накопителю — происходит очень быстро. С помощью карточек в конкретной игре можно будет посмотреть свой прогресс, примерный расчет времени до конца уровня, советы по прохождению.

Во второй половине ролика были продемонстрированы процесс подключения к сетевой игре на PS5 и настройки. В частности, приставка покажет, какие онлайн-игры запущены у друзей, и предложит ему присоединиться. Интерфейс рассчитан на 4К-телевизоры, поэтому отображается в соответствующем разрешении. Автор видео обратил внимание, что магазин PlayStation Store больше не является отдельным приложением, а интегрирован в систему.

В начале октября Sony продемонстрировала в деталях демонтаж своей консоли нового поколения. На видео подробно показали внешний вид приставки и обратили внимание на все порты и компоненты устройства. Также инженеры Sony рассказали, как правильно установить в PS5 дополнительный SSD-накопитель. Стоимость PlayStation 5 с приводом составит 46 999 рублей, версия без дисковода обойдется в 37 999 рублей. Консоль поступит в продажу 19 ноября.