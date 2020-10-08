Sony показала PlayStation 5 в деталях

Sony опубликовала видео с демонтажем консоли нового поколения. Ролик доступен на официальном YouTube-канале PlayStation.
Инженер компании пошагово и в деталях показал, как правильно разбирать приставку. Сперва специалист заявил, что на передней части PS5 находятся USB-A и USB-C, предназначенные для подключения контроллеров. На задней панели консоли расположены разъем USB-A, сетевой порт LAN, порт HDMI и разъем питания. На передней панели также расположены две прорези, через которые воздух проникает внутрь девайса, сзади размещены вентиляционные отверстия.
В ролике демонстрируется, что консоль можно поставить как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае необходимо отсоединить подставку и прикрепить ее к боковой панели. Процесс разбора приставки начинается с удаления двух боковых панелей, которые отстегиваются от корпуса без применения специальных инструментов. Под ними находится вентилятор. Также на боковой стороне PlayStation 5 расположены пылеуловители, через которые можно обслуживать приставку с помощью пылесоса, удаляя пыль.
На боковой части аппарата находится ниша под дополнительный SSD-накопитель, который подключается через интерфейс M.2 с поддержкой PCIe 4.0. Чтобы продолжить демонтаж приставки, нужно отсоединить вентилятор, дисковод и кожух. Добравшись до материнской платы PS5, специалист Sony сделал акцент на нескольких деталях. В частности, он объяснил, что в качестве теплопроводника в консоли используется жидкий металл, адаптация данного механизма заняла у Sony два года. В заключение инженер продемонстрировал блок питания приставки мощностью 350 ватт.
Ранее Sony показала приставку некоторым журналистам и блогерам из Японии. В первых обзорах консоли нового поколения авторы обратили внимание на внешний вид устройства и производительность. Также блогеры отметили, что PS5 почти не шумит во время работы и не греется.