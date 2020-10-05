Опубликованы первые обзоры PlayStation 5

Новая приставка Sony отличается высокой производительностью и крупными габаритами. Об этом рассказали японские журналисты и блогеры, первыми получившие доступ к PS5, сообщает The Verge.

Издание заметило, что в начале октября Sony пригласила несколько блогеров и представителей СМИ ознакомиться с устройством консоли и оценить мощность девайса. Большая часть обзоров посвящена внешнему виду приставки и запускаемым на ней играм. В частности, издание 4Gamer рассказало, что PlayStation 5 может работать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Журналисты сообщили, что во время работы девайса не смогли услышать шум консоли и заметить повышенной теплоотдачи.

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В 4Gamer обзоре также обратили внимание на скрытую защелку, спрятанную под решеткой приставки. По мнению журналистов, она предназначена для открытия девайса и подключения дополнительного накопителя. В материале, опубликованном на сайте издания Dengeki Online, говорится, что PS5 имеет крупные размеры. Для наглядности устройство сравнили с большим телевизором.

Издание AV Watch уделило повышенное внимание обзору нового игрового контроллера DualSense. Из материала стало известно, что функция подтверждения действия на геймпаде была переназначена с кнопки O на X. Журналисты считают, что в этой связи геймерам придется заново привыкать к аксессуару. В публикации 4Gamer также показали, как работает цветовая индикация DualSense.

Несмотря на подробные материалы от японских блогеров, журналисты The Verge заметили, что в обзорах не показали пользовательского интерфейса PS5. Согласно их прогнозу, Sony рассекретит изображения интерфейса консоли до момента выхода устройства в продажу — 12 ноября.

Спецификации приставки нового поколения Sony были официально обнародованы еще в марте. Консоль получила чип AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт. Стоимость PlayStation 5 составит 499 долларов, или 46 999 рублей в России, цифровая модель приставки без дисковода оценена в 399 долларов, или 37 999 рублей.