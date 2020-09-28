В России резко подорожали игры для PlayStation

В российском магазине PlayStation подорожали сотни игр. На резкое повышение цен тайтлов обратило внимание издание «Игромания».

Как заметили журналисты, стоимость игр от нескольких издателей повысилась на 1000 рублей. Речь идет об играх от Activision, EA, Ubisoft, Bandai Namco, THQ Nordic, Koei Tecmo и Gearbox. В частности, Call of Duty: Black Ops 4, Anthem, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, NBA 2K21 подорожали до 4999 рублей, тогда как раньше они стоили 3999 рублей. Arkane Anniversary Collection подорожала еще сильнее: теперь она доступна за 7129 рублей вместо 5799 рублей.

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Издание ссылается на портал PS Prices, согласно которому подорожало свыше 800 игр — как новых, так и старых. Судя по тому, что увеличение цены затронуло только российский регион, это связано с изменением курса рубля.

Позже местное представительство PlayStation подтвердило, что с 26 сентября увеличило стоимость на определенное количество позиций в магазине. По словам представителей компании, цены на контент были обновлены в ряде стран. «Вносимые изменения отражают текущие рыночные условия», — говорится в сообщении.

Помимо того, что стоимость игр выросла в рублевых ценах, ожидается подорожание проектов следующего поколения для PlayStation 5. Так, в середине сентября стало известно, что в США и Европе стоимость игр для консолей вырастет с 60 долларов и 70 евро до 70 долларов в США и 80 евро в Европе.

В июле разработчики игр предсказывали увеличение стоимости игр для консолей нового поколения. Удорожание связали с возросшими тратами на производство контента. При этом, по оценке главы агентства IDG Consulting Есио Осаки (Yoshio Osaki), с 2005 года стоимость игр практически не увеличивалась.