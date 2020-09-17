Названа стоимость PlayStation 5 в России

Компания Sony назвала стоимость PlayStation 5 в России. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Как и было объявлено на презентации, которая прошла 16 сентября, консоль поступит в продажу в России 19 ноября. Стоимость версии без дисковода составляет 37 999 рублей. Версия с приводом оценена в 46 999 рублей.

Материалы по теме «Мрачные пережитки прошлого» Как на Западе полюбили русскую безысходность с разрухой и многоэтажками Sony представила PlayStation 5 Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет

На презентации компания представила несколько новых игр. Главной из стала God of War: Ragnarok, которая выйдет в 2021 году. Также анонсировали Final Fantasy XVI, игру по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy и показали новые трейлеры Call of Duty: Black Ops Cold War, Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls и других проектов.

PlayStation 5 получит процессор на архитектуре AMD Zen 2 с частотой 3,5 гигагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью более 10 терафлопс и 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6. SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт имеет пропускную способность от 5,5 до 9 гигабайт в секунду и, по словам, главного инженера проекта PlayStation Марка Церни, консоль может загрузить два гигабайта данных за четверть секунды. Геймпад DualSense имеет курки с обратной отдачей.

В начале сентября стала известна цена главного конкурента PS5 на рынке — игровой приставки Xbox Series X. Флагманскую модель оценили в 499 долларов, младшая версия Xbox Series S будет доступна за 299 долларов. В России официальная стоимость консолей составила 45 590 и 26 990 рублей соответственно. Предзаказ на приставки откроется 22 сентября, девайсы Xbox Series поступят в продажу 10 ноября.