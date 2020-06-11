Sony представила первые игры для PlayStation 5

Sony провела презентацию, посвященную первым играм для PlayStation 5. Трансляция доступна на YouTube-канале компании.

Презентация началась с анонса улучшенной версии GTA V, которая станет доступной на приставке нового поколения в 2021 году. Игра вышла в сентябре 2013 года для PlayStation 3 и таким образом она будет доступна на трех поколениях консолей. Другие детали не сообщаются, кроме того что все владельцы новой консоли бесплатно получат GTA Online. Также Sony представила тизер продолжения Spider-Man, в которой главным героем станет Майлз Моралес.

Студия Polyphony Digital представила продолжение серии Gran Turismo. Дата выхода седьмой части игры не называется. Для демонстрации возможностей нового геймпада DualSense студия Insomniac Games разработала Ratchet & Clank Rift Apart. Во время трансляции также представили Hitman III, которая выйдет в январе 2021 года, и показали первый геймплейный ролик игры.

Консоль имеет восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

В середине мая Epic Games представила новый игровой движок Unreal Engine 5, демонстрация его работы транслировалась напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5. Компания рассказала, что движок будет выделяться фотореализмом на уровне графики современных блокбастеров и динамическим освещением игровых сцен. Релиз PlayStation 5, как и конкурентной Xbox Series X, должен состояться до конца 2020 года.

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