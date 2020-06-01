Sony рассказала о цене PlayStation 5

Стоимость PlayStation 5 будет оптимальной с точки зрения соотношения цены и качества. Об этом в интервью изданию GamesIndustry.biz рассказал президент Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan).

По его словам, в Sony понимают, что в условиях кризиса сложно продать дорогостоящий гаджет. «Лучший способ решить эту проблему — найти наилучшее предложение цены, на которое мы способны», — заявил президент SIE, подчеркнув, что стоимость приставки не обязательно будет максимально демократичной и подходящей для всех. Райан отметил, что конечная стоимость продукта складывается из многих вещей, включая количество, качество и цену совместимых с приставкой игр.

По словам главы, Sony видит огромный финансовый потенциал в базе геймеров, которые не перейдут на PlayStation 5 в ближайшие несколько лет после релиза консоли. В связи с этим компания продолжит «служить сообществу PlayStation 4». По оценке Райана, из 100 миллионов владельцев актуальной приставки лишь 15-20 миллионов перейдут на PlayStation 5 в первое время после релиза.

Джим Райан подытожил, что распространение коронавируса в мире не повлияет на сроки выхода новой консоли Sony. Топ-менеджер полагает, что игровая индустрия «может гордиться» тем, как она отреагировала на пандемию. При этом он считает, что некоторые игровые релизы могут задержаться ввиду объективных причин.

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5. По оценке собеседников Bloomberg из игровой индустрии, Sony может выбрать такую стратегию реализации PlayStation 5, при которой приставка будет продаваться ниже себестоимости.

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