Раскрыта цена PlayStation 5

Sony может продавать свою новую игровую приставку ниже ее себестоимости. Об этом Bloomberg рассказали эксперты и знакомые с ситуацией вокруг запуска PlayStation 5 источники.

По сообщению инсайдеров, компания сообщила партнерам, что до марта 2021 года планирует произвести от пяти до шести миллионов единиц приставок. Глобальная пандемия коронавируса не повлияет на производство PlayStation, однако Sony придется свернуть несколько рекламных кампаний. Разработчики игр для новой консоли рассказали агентству, что цена приставки составит от 499 до 549 долларов, то есть в России, с учетом налогов, она может стоить около 50 тысяч рублей. Аналитик агентства Macquarie Capital Дамиан Тонг (Damian Thong) практически уверен, что консоли нового поколения от Sony и Microsoft будут стоить 450 долларов.

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Аналитик Мэтью Кантерман (Matthew Kanterman) из Bloomberg Intelligence полагает, что компания может продавать PlayStation с минимальной наценкой или даже себе в убыток. Это связано с увеличением стоимости компонентов новой консоли. По слухам, стратегия Sony может заключаться в производстве ограниченного числа PlayStation 5, привлечения пользователей к сервисам экосистемы и получения прибыли от продажи дополнительных продуктов и игровых эксклюзивов.

Некоторые эксперты рассматривают вероятность задержки выпуска приставки Sony из-за пандемии коронавируса. Однако источники уверены, что японская компания не будет сдвигать дату релиза девайса, пока на подобный шаг не решится главный конкурент — компания Microsoft с ее приставкой Xbox Series X.

Выход консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X намечен на конец 2020 года, точная дата релиза неизвестна. В феврале близкие к цепочке производства PlayStation источники рассказали Bloomberg, что себестоимость новой консоли составит около 450 долларов. По их оценке, чтобы выпуск приставки оказался экономически оправданным, Sony должна продавать PlayStation 5 не менее чем за 470 долларов, или около 36 тысяч рублей.

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