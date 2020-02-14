Раскрыта минимальная стоимость PlayStation 5

Минимальная стоимость приставки PlayStation 5 может составить 470 долларов. Эту информацию агентству Bloomberg раскрыли близкие к цепочке производства источники.

Инсайдеры сообщили, что себестоимость новой консоли Sony составит около 450 долларов. По их оценке, чтобы производство PlayStation 5 оказалось прибыльным, девайс нужно продавать не менее чем за 470 долларов, или почти 30 тысяч рублей. Себестоимость выпущенной в 2013 году PlayStation 4 составляла 381 доллар, приставку продавали за 399 долларов.

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Аналитик Macquarie Capital Дамиан Тхонг заявил, что Sony будет трудно объяснить потребителям ценообразование новой приставки, так как они рассчитывают на стоимость консоли на уровне PlayStation 4 или 4 Pro. Компании же придется ориентироваться на стоимость Xbox Series X, поэтому в теории Sony может снизить цену PlayStation и продавать устройство в убыток. По словам источников, японская корпорация ожидает, пока Microsoft не объявит цену своей новой приставки.

Агентство заметило, что производители приставок нередко продают гаджеты с минимальными наценками или уходят в убыток, обеспечивая получение прибыли продажами игр и подписок на сервисы. По мнению экспертов, дополнительный доход Sony могут обеспечить продажи старых игр, которые будет поддерживать PlayStation 5.

Знакомые с производством приставки источники рассказали, что Sony испытывает проблемы с приобретением памяти стандартов DRAM и NAND. Нестабильные поставки оборудования объясняются тем, что данные форматы памяти пользуются высоким спросом у производителей смартфонов. В компании еще не решили, сколько единиц PlayStation 5 будет выпущено до конца 2020 года.

13 декабря Microsoft представила свою консоль нового поколения. Приставка Xbox Series X, которая получит процессор на базе AMD Zen 2 и Radeon RDNA, видеопамять GDDR6 и поддержку 8К-игр, должна выйти в конце 2020 года. Игровые журналисты ожидают, что Microsoft представит две модели — флагманскую и более доступную по цене консоль, предназначенную для облачного гейминга.

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