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Раскрыта минимальная стоимость PlayStation 5

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Минимальная стоимость приставки PlayStation 5 может составить 470 долларов. Эту информацию агентству Bloomberg раскрыли близкие к цепочке производства источники.

Инсайдеры сообщили, что себестоимость новой консоли Sony составит около 450 долларов. По их оценке, чтобы производство PlayStation 5 оказалось прибыльным, девайс нужно продавать не менее чем за 470 долларов, или почти 30 тысяч рублей. Себестоимость выпущенной в 2013 году PlayStation 4 составляла 381 доллар, приставку продавали за 399 долларов.

Аналитик Macquarie Capital Дамиан Тхонг заявил, что Sony будет трудно объяснить потребителям ценообразование новой приставки, так как они рассчитывают на стоимость консоли на уровне PlayStation 4 или 4 Pro. Компании же придется ориентироваться на стоимость Xbox Series X, поэтому в теории Sony может снизить цену PlayStation и продавать устройство в убыток. По словам источников, японская корпорация ожидает, пока Microsoft не объявит цену своей новой приставки.

Агентство заметило, что производители приставок нередко продают гаджеты с минимальными наценками или уходят в убыток, обеспечивая получение прибыли продажами игр и подписок на сервисы. По мнению экспертов, дополнительный доход Sony могут обеспечить продажи старых игр, которые будет поддерживать PlayStation 5.

Знакомые с производством приставки источники рассказали, что Sony испытывает проблемы с приобретением памяти стандартов DRAM и NAND. Нестабильные поставки оборудования объясняются тем, что данные форматы памяти пользуются высоким спросом у производителей смартфонов. В компании еще не решили, сколько единиц PlayStation 5 будет выпущено до конца 2020 года.

13 декабря Microsoft представила свою консоль нового поколения. Приставка Xbox Series X, которая получит процессор на базе AMD Zen 2 и Radeon RDNA, видеопамять GDDR6 и поддержку 8К-игр, должна выйти в конце 2020 года. Игровые журналисты ожидают, что Microsoft представит две модели — флагманскую и более доступную по цене консоль, предназначенную для облачного гейминга.

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