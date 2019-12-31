Раскрыты характеристики PlayStation 5

Портал Eurogamer проанализировал всю информацию о приставке Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, основываясь на сетевых утечках. Также издание рассказало о возможных характеристиках консолей следующего поколения, сравнив ее производительность с мощностью предыдущего.

Источники раскрыли, что консоль PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с поддержкой технологией SMT и неизвестной частотой ядер. Приставка должна выйти с видеоускорителем Navi, имеющим 36 вычислительных блоков частотой 2000 мегагерц, и оперативной памятью формата GDDR6 со скоростью до 512 гигабит в секунду. Журналисты отметили высокую производительность консоли, сравнив будущую приставку с PlayStation 4 Pro. Последняя имела графический ускоритель с частотой 911 мегагерц и память формата GDDR5 с пропускной способностью до 218 гигабит в секунду.

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Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц. Оперативная память консоли от Microsoft может получить большую пропускную способность, чем у приставки Sony — 560 против 512 гигабит в секунду.

Eurogamer уточнил, что инженеры Sony могут искусственно занизить производительность компонентов, чтобы удержать приемлемую стоимость приставки. По мнению экспертов, видеоускоритель Navi будет иметь частоту 2000 мегагерц лишь в особом разблокированном режиме. Издание заключает, что консоль Sony имеет все шансы оказаться идеальным продуктом с точки зрения соотношения цены и качества. При этом приставка Xbox Series X может получить большую производительность, чем у конкурента, однако, по мнению специалистов, это увеличит ее стоимость.

Microsoft анонсировала выпуск своей консоли в середине декабря. Девайс получит название Xbox Series X и будет поддерживать игры разрешением 8К. Официальный выход приставок Xbox Series X и Sony PlayStation 5 состоится в конце 2020 года.

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