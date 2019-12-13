Microsoft представила Xbox нового поколения

Компания Microsoft анонсировала следующее поколение игровой консоли Xbox. Приставка получила название Xbox Series X и игровой эксклюзив Hellblade 2.

По словам руководителя Microsoft Xbox Фила Спенсера (Phil Spencer), будущая приставка примерно в четыре раза мощнее актуальной Xbox One X. Консоль имеет процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, SSD-накопитель NVMe и оперативную память GDDR6. Xbox Series X поддерживает 8К-игры с частотой 120 кадров в секунду и технологию трассировки лучей.

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Новый девайс имеет прямоугольную форму, приставку можно установить вертикально или горизонтально. Фил Спенсер заявил, что Xbox спроектирована таким образом, чтобы издавать меньше шума.

Вместе с консолью Microsoft анонсировала новый беспроводной контроллер. По словам Спенсера, эргономика аксессуара будет идеальной для максимального количества игроков. На геймпаде появилась кнопка «Поделиться», с помощью которой можно сделать скриншот или снять игровой ролик. Контроллер будет поставляться с новой консолью и поддерживать актуальную Xbox One X и ПК на Windows 10.

Одним из первых эксклюзивов для приставки станет Hellblade 2, созданная на движке Unreal Engine 4. Ее срок выхода не сообщается и пока неизвестно, будет ли она продаваться в комплекте с новой консолью.

Компания не подтвердила, но и не опровергла слухи о том, что выпустит в 2020 году сразу две консоли — флагман и более доступную модель для облачного гейминга. Эксперты The Verge полагают, что Microsoft представит два продукта, встроив их в новую линейку Xbox Series X.

Релиз Xbox должен состояться в конце 2020 года. В октябре главный конкурент Microsoft в этом сегменте рынка, компания Sony, объявил, что релиз PlayStation 5 тоже намечен на конец года. В декабре в интернете появились фотографии комплекта для разработчиков PlayStation 5.

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