«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Компания Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать новую часть шутера Call of Duty в российском PlayStation Store. Об этом сообщается на официальном аккаунте игры в Twitter.

— Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) 22 октября 2019, 12:59

Ранее сообщения о том, что Call of Duty Modern Warfare не выйдет в России на консоли Sony, появились в блоге европейского подразделения PlayStation. Так, при перечислении релизов ближайшего времени возле названия игр была приписка «(Не в России)».

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В сентябре 2019 года Sony удалила всю информацию об игре в российской версии PS Store, а также отменила предзаказы и закрыла доступ к бета-тесту игры. В Activision подчеркивают, что это решение японской компании. Причина отмены продаж не раскрывается. Вместе с тем в России нельзя будет купить диски с игрой, и на ПК с Xbox One новая CoD будет доступна лишь в виде цифровой копии.

Новая часть Call of Duty должна стать перезапуском серии Modern Warfare. Разработчики еще на анонсе заявили, что игра будет провокационной, и в ней будет больше миссий, похожих на «Ни слова по-русски», которую вырезали из российской версии игры. Так, разработчики рассказали, что в новой COD будет миссия за девочку, которая пытается скрыться от российских солдат. Сразу после этого ряд российских СМИ обвинил разработчиков в русофобии.

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