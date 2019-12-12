PlayStation стала главной консолью для просмотра порно

Pornhub выпустил подробный отчет за 2019 год. По данным порносайта, самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых стала PlayStation.

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На приставки от Sony приходится доля в 60,6 процента: у стационарных PS3 и PS4 доля 51,5 процента, а на PS Vita приходится 9,1 процента. Сайт сообщает, что за уходящий год число пользователей Pornhub с карманной PS Vita выросло на 23 процента по сравнению с 2018 годом. На втором месте оказался продукт Microsoft — с Xbox смотрели порно 34,7 процента пользователей. На консоли от Nintendo — 3ds и WiiU — приходится 4,7 процента.

Тренд на использование мобильных устройств подтверждается общей статистикой. За 2019 год 76,6 процента посетителей ресурса заходили на сайт через смартфон и лишь 16,3 процента зрителей открывали Pornhub с компьютера. Отмечается упадок планшетов как платформы для просмотра видео — их доля составила 7,1 процента, снизившись за год на 17 процентов.

По данным Pornhub, Россия вошла в топ-20 стран по просмотру порно на сайте. В сумме эти страны дают Pornhub 79 процента всего трафика. В среднем россияне проводят на сайте за одну сессию больше восьми минут и самой популярной категорией стал хентай, как и в прошлом году.

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