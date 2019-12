Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5.

Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков. Старший редактор издания The Verge Том Уоррен подтвердил, что на фото показаны реальные девкиты PS5, и добавил, что их дизайн адаптирован для лучшего охлаждения в ситуациях, когда разработчики устанавливают приставки одну на другую и проводят стресс-тесты. Внешний вид финальной версии приставки, которая поступит в продажу в конце 2020 года, будет значительно отличаться. Уоррен отметил, что комплектов для разработчиков следующего поколения Xbox еще ни у кого нет.

Комплекты разработчиков отправляют задолго до презентации устройства. Это необходимо для подготовки и отладки стартовой линейки игр, которые выйдут одновременно с запуском приставки. Так, на запуске PlayStation 4 были доступны Battlefield 4, Call of Duty: Ghosts, Need for Speed Rivals, Assassin’s Creed IV Black Flag, эксклюзивы Knack и Killzone Shadow Fall и другие игры.

В октябре 2019 года президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan) объявил, что PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года. Приставка будет поддерживать технологию трассировки лучей, а геймпад получит новую систему вибромоторов и адаптивные курки для регулировки обратной связи клавиш L2 и R2.

