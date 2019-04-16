Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни (Mark Cerny) раскрыл первые подробности о следующей консоли компании Sony. Об этом пишет Wired.

В первую очередь Церни подтвердил, что PlayStation 5 (хотя сам он избегает этого названия и просто называет ее «консолью следующего поколения») получит процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и созданный по 7-нанометровому техпроцессу, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К. Вместе с этим у приставки будет отдельный аудиочип, который должен отвечать за создание объемного звучания.

Церни рассказал о внедрении в приставку SSD-накопителя вместо привычного HDD. Для примера, с твердотельным накопителем загрузка Spider-Man при быстром перемещении занимает всего 0,8 секунды вместо 15. Также разработчики смогут увеличивать скорость подгрузки окружения без ущерба для детализации картинки. Он не стал уточнять, кто производит SSD для Sony, но сказал, что скорость работы этого накопителя выше, чем любого существующего SSD для ПК.

Приставка будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4, а также с ней будет работать шлем виртуальной реальности PS VR. Церни заявил, что консоль не выйдет в 2019 году, но у разработчиков уже есть девкиты. Неизвестной остается и цена.

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